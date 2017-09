Ontsnapte gevangene opgepakt in Drunen voor poging tot inbraak

Jan Hamming blikt terug op Heusden: 'Je kunt niet altijd alles risicoloos doen. Reuring is soms nodig.'

12 september HEUSDEN/VLIJMEN - Of hij een goede burgemeester is geweest, dat moeten anderen maar beoordelen. En wat zijn nalatenschap precies is, daar maakt hij zich volgens eigen zeggen absoluut niet druk om. ,,Je moet je invloed als burgemeester niet overschatten. We moeten af van de ijdelheid in de politiek. Ik heb een hekel aan bestuurders die vertellen welke geweldige verdiensten ze hebben."