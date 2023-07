Ontsnapte koeien uit weiland lopen over de weg in Waalwijk

Boomkwe­kers willen van Mid­den-Bra­bant het ‘Versailles van het Noorden’ maken, met N65 als Eikensnel­weg

HAAREN - De titel is aansprekend: het Versailles van het Noorden. Boomkwekers in Midden-Brabant slaan de handen ineen om hun kwekerijen beter in te passen in het Brabants landschap. Daarmee willen ze een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van het buitengebied.