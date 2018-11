OOG voldoet aan de verwachting in Waalwijk met Druk-werk klucht

Geen sprankelijk huwelijk

Het stuk speelt zich af in de flat van de uitgever Philip Koopman (Frans de Wind) en zijn vrouw Johanna (Manon Duquesnoy) Van een sprankelijk huwelijk is geen sprake. In de flat is een binnenhuisarchitect (Ton van Iersel), wat minderwaardig aangeduid als stoffeerder nog bezig met het inrichten. Dan is er ook nog de compagnon van Koopman, Henri Dubbeldam (John Rombouts), iemand die wel van een avontuurtje houdt en zijn oog op de slaapkamer in de flat laat vallen. Trouwens, niet alleen hij. Het wordt er druk tussen de lakens. Maar ter geruststelling: het blijft netjes.



Het stuk, in twee bedrijven, bevat alles wat in een klucht kan worden verwacht. Met vaart gebracht, veel doldwaze acties en grappen, misverstanden en soms wat dubbelzinnigheden. En zoals gezegd, gelachen kon er. Was het in het begin nog niet 'schuddebuikend', in de loop van de voorstelling was dit wel zo. Leuk was het dat ook nog een vleugje Waalwijk in het stuk was verwerkt door de bekende plaatgenoot Sjaak Koolen op te voeren.