Ook buurt Het Fort overweegt nieuwe rechtsgang over arbeidsmigranten

Waalwijks bedrijf wint strijd om 'namaakgym­pen' van grootmacht Converse, miljoenen schadever­goe­ding verwacht

17:11 WAALWIJK - Na bijna tien jaar juridische strijd met gympenproducent Converse heeft het Waalwijkse bedrijf Sporttrading Holland zijn gelijk gehaald. De Amerikanen beschuldigden de Waalwijkers van handel in na-maak All Stars en lieten in 2009 beslag leggen op de hele voorraad van de schoenenhandel. Onterecht, zegt nu de rechtbank in Breda.