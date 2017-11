Ook ongewenst bezoek op open kerkendag: vernielingen in Sint Jan Waalwijk

WAALWIJK - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht in de Sint-Jan de Doperkerk in Waalwijk. ,,Ze hebben de open kerkendag wel heel letterlijk opgepakt", stelt pastoor Marcel Dorssers met het nodige cynisme.

Zoals het er nu naar uitziet valt de schade in geld uitgedrukt mogelijk nog mee, maar Dorssers houdt een slag om de arm omdat nog niet alles is geïnspecteerd. ,,Het is vooral erg vervelend en gevaarlijk."

Gevaarlijk onder meer omdat de insluipers eerst een meter of vijftig omhoog moesten, via de steiger die langs de toren van het karakteristieke gebouw staat. ,,De toegang is beveiligd, blijkbaar hebben ze zich ergens toegang verschaft."

Quote Er zijn boeken en een stoel naar beneden gegooid, er is gespuugd en geprobeerd een boek in brand te steken Pastoor Marcel Dorssers

Capriolen

Eenmaal bij de galmgaten (ter hoogte van de klokken) moeten de vandalen volgens Dorssers allerlei capriolen uitgehaald hebben om naar binnen te komen. Ze konden vervolgens niet in de kerk zelf komen, aangezien de deur naar de kerk op slot zat. De daders zijn wel op de zogeheten zangzolder geweest, waar vernielingen zijn gepleegd. Zo zijn boeken en een stoel naar beneden gegooid en is ook naar beneden gespuugd. Volgens Dorssers is ook geprobeerd een boek in brand te steken en zijn peuken aangetroffen.

De parochie doet aangifte bij de politie. In overleg met de aannemer die bezig is met restauratiewerkzaamheden worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Maandag wordt bekeken of wellicht nog schade is ontstaan aan de bouw.

Zondag is het open kerkendag in een groot aantal kerken, ook in de Sint Jan in Waalwijk.