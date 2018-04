Ook Waalwijk wil omgekeerd inzamelen

Waalwijkse en Bossche twirlers wereldkampioen in Noorwegen

2 april LILLEHAMMER - Op paaszaterdag is het Nederlandse Twirlteam wereldkampioen geworden op het onderdeel pompon in het Noorse Lillehammer. Céline van der Wiel en Lieke Brok uit Waalwijk en Sanne van Oosterhout uit Den Bosch, allen lid van twirlvereniging Rizado in Waalwijk, en Anja de fijter en Mandy Stalenhoef uit Dussen maakten deel uit van Oranje.