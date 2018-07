Op zijn fiets kijkt vogelliefhebber Ad (94) uit Waalwijk liefst omhoog

Initiatief­ne­mer wacht niet op bodemproce­du­re casino en gaat bouwen in Waalwijk

2 juli WAALWIJK - In augustus begint de sloop en een maand later moeten de eerste palen van het Waalwijkse leisurecomplex met casino de grond in. Initiatiefnemer Ted van den Besselaar wacht de uitkomst van de bodemprocedure niet af.