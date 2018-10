Op zoek naar geheim van de schoen; plan museum in de steigers

Agenten bespuugd tijdens aanhouding na vechtpar­tij in Waalwijk

10:53 WAALWIJK - Een 40-jarige inwoner van Waalwijk is woensdagavond rond 20.30 uur aangehouden vanwege een mishandeling. De man was in gevecht met een andere persoon toen de politie aankwam. Dat ging er zo hard aan toe, dat de agenten zich genoodzaakt voelden om hun pepperspray te gebruiken.