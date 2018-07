Oppositie Waalwijk neemt niet informeren raad hoog op: 'Vertrouwen ernstig geschaad'

WAALWIJK - De Waalwijkse oppositiepartijen SGP, D66, ChristenUnie en PvdA accepteren de excuses van het college van B en W over het niet informeren over Het Fort vooralsnog niet.

Het college besloot vorige week de vergunning van de eigenaar om vijftien arbeidsmigranten te vestigen in een woning aan Het Fort in Landgoed Driessen alsnog te weigeren. Deze beslissing werd wel aan het Brabants Dagblad gemeld, maar niet aan de gemeenteraad, die nota bene nog vergaderde nadat de beslissing was genomen. Hierop aangesproken ging het college door het stof en bood excuses aan. Er was 'domweg niet aan gedacht'.

In felle bewoordingen halen de vier oppositiepartijen in een brief aan het college uit naar de gang van zaken. ,,Is het werkelijk kies , dat u wel uw besluit met overwegingen aan de pers ter hand hebt gesteld, maar niet aan de raad? Is er dan niet iets volkomen verkeerd met uw grondhouding ten aanzien van het informeren van de raad?"

Dodelijk

Volgens de partijen is het vertrouwen in het college ernstig geschaad, ook al omdat het college vaker op het informeren is aangesproken. ,,In een persoonlijke relatie is het vrijwel dodelijk, om zo met elkaar om te gaan. U hebt ruim drie weken kunnen nadenken over het informeren van de raad. En u doet het niet. Onvoorstelbaar."