Organisatie van 'De 80' hult zich in stilzwijgen na overlijden deelnemer

Frans (74) overlijdt na De 80, maar zijn droom komt uit: 'Voor jullie de eerste keer, voor mij de laatste'

9:03 WAALWIJK - ,,Voor jullie is dit de eerste keer, voor mij is dit de laatste keer." Dat zei Frans Oosterbaan (74) uit Drunen tegen zijn metgezellen met wie hij de laatste 55 kilometers van De 80 van de Langstraat liep. Dat dit letterlijk uitkwam, had niemand van te voren kunnen bedenken. ,,Hij stierf in het harnas van De 80", volgens Jeanieke van Klaveren (19).