Oud-Waalwijker Norbert Kleijngeld gaat dna-test afdwingen bij 'vader' Guus Hiddink

WAALWIJK - Oud-Waalwijker Norbert Kleijngeld betaalt een zware tol voor iets dat hij móét doen: Aantonen dat Guus Hiddink zijn vader is. Hij schreef er een boek over. En gaat in januari een dna-test afdwingen.

Norbert Kleijngeld weet het, beweert het, voelt en denkt het: Guus Hiddink, dé Guus Hiddink, is zijn vader. Is het een hetze? Een hersenschim? Of is Kleijngeld verstrikt geraakt in een radeloze zoektocht naar zijn eigen identiteit? Guus Hiddink heeft in ieder geval geen zin in die dna-test.

Om maar even met de naam Kleijngeld te beginnen ... Norbert is een volle neef van de huidige Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld, zij het niet genetisch. ,,Zijn vader is een broer van mijn adoptievader", zegt Norbert. Waarmee meteen verklaard is hoe hij in Waalwijk verzeild raakte. Max en Joke Kleijngeld adopteerden hem toen hij nog geen twee was. Zij zijn nu 88 en 87 jaar oud.

Geen fantast

Quote Guus heeft het in een telefoongesprek aan mij bekend Norbert Kleijngeld Kleijngeld haalde regelmatig de roddelpers met zijn verhaal. Maar nu heeft hij er met ghostwriter Bianca Mastenbroek uit De Moer een boek over geschreven. Guus, wie ben ik? Norbert Kleijngeld is welbespraakt en komt totaal niet over als een fantast. Hij heeft zijn sporen verdiend als zakenman in de modebranche en woont in België. Het gaat hem dan ook niet om de poen? ,,Nee. In een aangetekende brief heb ik laten weten dat ik geen behoefte heb aan zijn geld."

Hard bewijs van het vaderschap van Hiddink heeft hij niet. ,,Maar Guus heeft het in een telefoongesprek aan mij bekend. Dat Hiddink zijn vader was hoorde hij voor het eerst van de vrouw van Cor van Oostrum, zijn voetbaltrainer bij WSC in Waalwijk. Toen Norbert een jaar of zeven was zou Hiddink een keer op bezoek zijn geweest bij WSC. Sjan van Oostrum zou hem toen verteld hebben dat Hiddink zijn vader was. Andere aanwijzingen kwamen later van zijn moeder.