Overlast jongeren en alcoholisten op Raadhuisplein Sprang-Capelle grotendeels voorbij

Fractie­voor­zit­ter Lijst IJpelaar mist respect in Waalwijkse gemeente­raad

24 mei WAALWIJK - Fractievoorzitter Yvette IJpelaar van Lijst IJpelaar mist respect in de Waalwijkse gemeenschap én de Waalwijkse gemeenteraad. Met het niet ondertekenen van een brief over de vernielde Anne Frankboom wil ze een duidelijk signaal afgeven.