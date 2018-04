Overvaller Waalwijk blijkt angsthaas: twee keer weggejaagd in één week tijd, beelden in Opsporing Verzocht

VIDEO Drie gewonden bij massale vechtpartij in huis Waalwijk, niemand wil praten met politie

10:32 WAALWIJK – Bij de massale vechtpartij donderdagavond in een huis in Waalwijk zijn drie mensen gewond geraakt. Zij zijn ter plekke verzorgd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt, omdat niemand aangifte heeft gedaan of een verklaring wilde afleggen.