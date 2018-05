Papegaaienziekte bij mensen in Waalwijk? Hoe zit dat?

Waalwijk zet poorten in licht, wie volgt?

17 mei WAALWIJK - Nu de stadstuin in Waalwijk zo goed als klaar is, heeft de gemeente ook het wet blue-project weer opgepakt. Het voormalige raadhuis en het nieuwe Rabobank-kantoor waren al uitgelicht in de kenmerkende blauwe kleur van gechroomd leer. Nu staan voortaan ook de poorten op het Raadhuisplein en de arbeidershuisjes in de Hooisteeg in blauw licht.