Parkeer-enquête een rommeltje, maar Waalwijk doet 't ermee

Haastige spoed

Haastige spoed bleek in dit geval niet optimaal want bij de raadpleging onder 1300 ondernemers en inwoners blijkt veel mis te zijn gegaan, zo meldt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Naar die 1300 adressen was een uitnodiging gestuurd om mee te doen aan een digitale enquête (tussen 1 en 24 september), maar die uitnodigingen kwamen niet of laat aan. ,,Nog altijd is niet duidelijk waar het mis is gegaan. Bekend is dat een deel van de brieven rond 1 september is bezorgd en een ander deel rond 18 en 19 september." Op andere adressen is helemaal geen brief ontvangen.