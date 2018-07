Persoon bekneld bij ernstig ongeval in Waalwijk

Rechtszaak om weigeren vergunning arbeidsmi­gran­ten Het Fort Waalwijk

7:53 WAALWIJK - De rechter moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor de huisvesting van vijftien arbeidsmigranten in een woning in Het Fort. De gemeente Waalwijk weigert de vergunning alsnog, maar de eigenaar van de woning gaat daar niet mee akkoord.