Peter Monsieurs stapt na 16 jaar uit politiek Waalwijk

WAALWIJK - Raadslid Peter Monsieurs van Lijst Monsieurs stopt met de politiek in Waalwijk. Hij gaat zich meer richten op sportevenementen in de regio als het EK Cross Country in Tilburg en de marathon van Tilburg.

Monsieurs stapte eind vorig jaar op bij Lokaal Belang uit onvrede over de lage plaats op de kieslijst. Nu zit hij tot de verkiezingen op eigen naam in de raad. ,,Ik voelde me de laatste twee jaar niet helemaal thuis bij de partij. Ik kwam van het PBI (Plaatselijk Burger Initiatief) en dat geluid hoorde ik na de fusie niet meer terug.

Haantjes

Even leek Monsieurs zich aan te sluiten bij Lijst IJpelaar, maar toen dit naar buiten kwam op het moment dat de gesprekken nog liepen, viel die poging in het water. ,,Twee haantjes op een schip werkt niet", zegt hij er nu over. Monsieurs ziet zich ook niet meer terugkeren in de politiek. ,,We zetten er een streep onder."