Pillen draaien middenin in een woonwijk ... da's niet zo slim

UPDATE + VIDEO XTC-lab midden in woonwijk in Waalwijk, 150.000 pillen aangetrof­fen

20 september WAALWIJK - In een schuur achter een woning aan de Van Berckenrodelaan in Waalwijk is donderdagochtend een XTC-lab aangetroffen. De woning bevindt zich midden in een woonwijk. Er werden 150.000 pillen gevonden en zo'n 15 kilo grondstof waarmee nog eens 150.000 pillen zouden kunnen worden geproduceerd.