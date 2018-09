Plan voor appartementen in bijzonder pand 'Noord-Braband'

Een gebouw is net als een vrouw, vindt Jan Huizinga, die het pand waarin Noord-Braband Verzekeringen NV was gevestigd heeft gekocht. ,,Je kunt op een gebouw echt verliefd op worden. Met mij is dat met de Noord-Braband gebeurd. Het ziet er aan de buitenkant fantastisch uit, het karakteristieke torentje is de kers op de taart."

Er verkikkerd op zijn is leuk en aardig, voor Huizinga (58) telt geld aan het pand verdienen wel degelijk mee. ,,Ik kan er echt iets moois van maken. Er komen zes luxe appartementen, de meest bijzondere zullen op de begane grond komen. Daar worden de kelderruimtes bij betrokken. Maar voor het zover is, moet er ontzettend veel aan gebeuren. Dat gaat geld kosten, heel veel geld. Werkelijk alles moet worden gestript, tot aan de elektra toe. Als we tien jaar verder zijn, wordt de appartementen pas echt lonend. Dat heeft ook met Waalwijk zelf te maken. Zou het pand van Noord-Braband in hartje Den Bosch staan, dan kun je het dubbele aan huur vragen."