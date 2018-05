Politie houdt fietsendief (27) en bierdief (34) uit Waalwijk aan

Video Buurt haalt opgelucht adem in Waalwijk, geen kind te water geraakt

16:49 WAALWIJK - Hulpdiensten waren maandagmiddag rond 14.30 uur uitgerukt naar een vijver aan de Burgemeester Smeelelaan ter hoogte van de Gelrelaan in Waalwijk. Daar was een onbeheerd loopautootje gevonden vlakbij het water. De vrees bestond dat er een jong kind te water was geraakt, maar dat bleek bijna anderhalf uur later niet het geval. Het voertuig bleek onbeheerd achtergelaten te zijn door een passant, en er bleek geen kind vermist te zijn.