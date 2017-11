Politie houdt jeugd aan in Sprang-Capelle voor vuurwerk afsteken

UPDATE Kind in Waalwijk loopt ernstige brandwonden op door heet water

24 november WAALWIJK - Een kind dat donderdagmiddag in Waalwijk heet water over zich heen had gekregen, blijkt hierbij tweede- en derdegraads verbrandingen te hebben opgelopen. Het was na het ongeval met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.