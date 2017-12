Politie in Waalwijk: tandje bij in strijd tegen autokrakers

Dat meldt Eric Passchier, politiewoordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant, op vragen van deze krant. Eind november stelde hij nog dat de politie normaal gesproken bij diefstallen uit en vanaf auto's niet aan de deur komt om aangiftes op te nemen. Aanleiding voor die uitspraak was toen de onvrede van een bewoner van wie vier wielen van zijn Mercedes waren gestolen. ,,Als onze agenten dit soort aangiftes ter plaatse gaan opnemen, zitten ze bij mensen thuis in plaats van op straat, waar ze harder nodig zijn. Aangifte kan via internet of op afspraak."

Van deze werkwijze stapt de politie nu even af, maar niet naar aanleiding van de boze Mercedeseigenaar . ,,Het is de wijkagent van met name Waalwijk opgevallen dat er de laatste tijd een stijging is van het aantal auto-inbraken." Cijfers geven aan dat er in september 25 autokraken waren, in oktober zestien, en in november 31. Eentje daarvan in Waspik, de rest in Waalwijk en Sprang-Capelle. In de zomer was het aantal fors lager. Uitschieters waren in mei met 25 en in maart met 36 inbraken.