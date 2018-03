Politie Langstraat schrijft bijna honderd bekeuring uit in één dag

Waarschuwen doen ze niet meer in Waalwijk; drugs in huis is deur op slot

14 maart WAALWIJK - Het aantal drugspanden in Waalwijk dat op last van de burgemeester wordt gesloten, neemt fors toe. Vorig jaar ging bij 23 panden tijdelijk de deur dicht. In 2016 waren dat er twaalf, in 2015 nog acht. Waalwijk staat daarmee in de top drie van gemeenten in Brabant dat het meeste drugspanden sluit. Alleen in Tilburg en Oss worden nog meer panden gesloten.