Politie rolt hennepkwekerij in Waalwijk op en neemt drie auto's in beslag

UPDATE 20 bedrijven en woningen zonder stroom door brand in Waalwijk, Enexis zoekt snelle oplossing

11:07 WAALWIJK - De brandweer werd vrijdagochtend opgeroepen in verband met brand in een transformatorhuisje in Waalwijk. In eerste instantie meldde Enexis dat twee bedrijven daardoor zonder stroom zaten. Later bleek dat nog eens achttien bedrijfjes en woningen zonder stroom zitten