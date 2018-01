Politie rolt hennepkwekerij op in woning Sprang-Capelle

Met een drone over de overgelopen Maas

5 januari Langzaam stijgt het water in de rivieren deze dagen tot een vrij unieke hoogte van bijna 15 meter boven NAP in de Rijn bij Lobith. Dat betekent dat het waterpeil op veel plaatsen nu al tientallen centimeters hoger is dan normaal. Boven de Maas bij de Langstraat levert dat mooie plaatjes op, merkte Paul Francken. Hij vloog er met zijn drone overheen.