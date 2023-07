Politieheli zoekt boven Sprang-Capelle na vondst fiets met kinderzitje

Ossenaar die 17.000 drugspak­ket­ten zou hebben verstuurd alweer op vrije voeten

OSS/AMSTERDAM - De 37-jarige inwoner van Oss die woensdag werd aangehouden voor grootschalige internationale drugshandel is twee dagen later alweer op vrije voeten gesteld. De man mag thuis afwachten of hij wordt overgedragen aan de Duitse politie.