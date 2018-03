Politieke partijen proberen stemmen te winnen tijdens verkiezingsfestival Waalwijk

Het is een komen en gaan in het winkelcentrum. Bij elke stap die je zet, wordtje wat aangeboden door enthousiaste kandidaat-raadsleden. Ballonen en rozen van de PvdA, soesjes van het CDA en notitieblokjes van LokaalBelang. Maar of mensen daardoor daadwerkelijk ook op die partij gaan stemmen?

Annet van Kleef uit Waalwijk denkt van niet. ,,Ik laat me in ieder geval niet beïnvloeden en ik denk anderen ook niet. Zelf heb ik een stemwijzer ingevuld, maar twijfel nog. Deze gaf aan dat ik voor D66' ben, maar het zou zomaar kunnen dat ik nog switch en op een lokale partij ga stemmen. Naar de verkiezingsprogramma's heb ik nog niet gekeken. Soms krijg ik wel foldertjes in de brievenbus. Die heb ik van de week vluchtig bekeken." Of zo'n verkiezingsfestival wat toevoegt, daar twijfelt van Kleef nog over. ,,Het is dat mijn dochter mede in de organisatie van dit evenement zit anders was ik niet gegaan. Nu ik er ben vind ik het eigenlijk wel interessant en maak ik een praatje met verschillende partijen."

Quote ,,Ik kijk of politieke partijen hun beloftes van voorgaande jaren nakomen" Mieke Pelk uit Waalwijk

Bijdragen

Martin Delsman heeft een andere mening over het festival. Hij denkt dat het juist wel wat bijdraagt. ,,Het is heel goed dat dit georganiseerd wordt. Op deze manier breng je de politiek dichter naar de mensen toe. Of het daadwerkelijk de mensen beïnvloedt weet ik niet. Mij niet, maar dat er nu aandacht aan wordt besteed, schudt mensen nog wel even wakker voor het feit dat ze woensdag kunnen gaan stemmen." Op de vraag of Delsman het anders zou 'vergeten' geeft hij lachend antwoord: ,,Mijn vrouw zit in een van de politieke partijen, ik kan er thuis niet omheen. Dus je weet vast al wel waar mijn stem naartoe gaat."

Quote ,,Door het ver­kie­zings­fes­ti­val gaan de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen nu leven" Mascha van der Gouw uit Waalwijk

Sommigen stemmen dus op een bekend persoon of via een stemwijzer, maar Clety Mouwen uit Waalwijk heeft daar andere gedachten over. ,,Ik twijfel nog op welke partij ik ga stemmen en op wie. Het enige wat voor mij duidelijk is, is dat ik op een vrouw ga stemmen. Ik vind dat vrouwen op vrouwen moeten stemmen, zodat er meer vrouwelijk invloed komt."

Jeannette van Vugt uit Waspik vergelijkt de landelijke verkiezingen met de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Tijdens de grote verkiezing stem ik op GroenLinks en toen ik de stemwijzer invulde, kwam ik op GroenLinksaf uit. Volgens mij zijn die ideeën wel redelijk hetzelfde. Grotendeels heb ik daarvan ook het verkiezingsprogramma gelezen en bekijk ik regelmatig de Facebookpagina."

Het oorspronkelijke idee was er om het festival op het Raadhuisplein te houden, maar vanwege de weersomstandigheden zijn de politieke partijen verplaatst naar De Els. ,,We hadden allerlei tentjes op het Raadhuisplein staan", vertelt Charlotte van Kleef. Ze loopt stage bij de gemeente Waalwijk voor haar studie politicologie. ,,Zeilen hadden we vastgezet met betonblokken, maar door de harde wind hield dat ook niet. Daarbij is het ook te koud, dus hebben we op het laatste moment het festival naar binnen verplaatst."

Quote ,,Het kan zomaar zijn dat ik nog switch naar een lokale partij" Annet van Kleef

Draaiboek

Voorgaande jaren werd er de zaterdag voor de verkiezingen in De Els een verkiezingsmarkt georganiseerd. Samen met haar collega's bedacht ze een tijd geleden om het dit jaar groter aan te pakken. ,,Er zou een poffertjeskraam komen en een DJ. Door het weer kan dat vandaag helaas niet doorgaan. Gelukkig is het draaiboek er nu wel, dus hopelijk kunnen we het over vier jaar wel door laten gaan", aldus Kleef.

Of een verkiezingsfestival ook in de gemeente Heusden zou werken, valt volgens meneer Klerx uit Drunen nog te betwijfelen. ,,Voor mij werkt het in ieder geval niet. Ik woon hier, maar heb verder niet veel met de gemeente Heusden. Stemmen ga ik woensdag wel, maar ik heb nog geen idee op wie. Dat zal blijken uit de kieswijzer die ik nog moet invullen."

Meneer de Prie uit Haarsteeg weet al met zekerheid te zeggen waar zijn stem naar toe gaat. Voor hem zou een verkiezingsfestival overbodig zijn. ,,Wij wonen in Haarsteeg, dus voor ons is de keuze snel gemaakt. Onze stem gaat naar Lijst 2 omdat van de dertig kandidaten er tien uit Haarsteeg komen. Dat is een voordeel voor ons."