Poolse vrouw zonder rijbewijs kan rempedaal niet vinden en slaat om in Sprang Capelle

Twee jaar geëist voor 'hashboi­lers' Waalwijk

12 juli BREDA/WAALWIJK - De twee mannen die op 8 februari in Waalwijk werden gesnapt 222 kilo hasj in hun bestelwagen moeten twee jaar de bak in. Dat eiste officier van justitie Karlijn Gimbrère donderdag in de rechtbank in Breda.