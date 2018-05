Prisma gehandicaptenzorg in Waalwijk probeert impact brand voor cliënten zo klein mogelijk te houden

video Waylon haalt in video woest uit naar Waalwijkse AD-verslagge­ver: 'You fucked up!'

7:01 WAALWIJK - Waylon boycot het AD en verklaart Stefan Raatgever, de popverslaggever van deze website, tot ‘outlaw’. In Portugal is een impasse ontstaan tussen de vertegenwoordiger van Nederland op het Eurovisie Songfestival en de journalist. Ook de Waalwijkse videoverslaggever Noël van Hooft van het AD moet het ontgelden, blijkt uit zijn laatste bijdrage. De Telegraaf ondergaat dezelfde behandeling. Wat is er aan de hand?