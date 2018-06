Protest tegen GOL: Ingrijpen in Baardwijkse Overlaat is het 'moedwillig vernietigen van leven'

'Drie keer anderhalve minuut boksen valt echt tegen'

0:26 WAALWIJK - Normaal ziet hij de spelers van RKC Waalwijk zich in het zweet werken. Donderdagavond was Kees Heeren zelf aan de beurt tijdens de Leeuwen van de Langstraat. De voormalige horeca-uitbater van de voetbalclub is ready to rumble.