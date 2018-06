PvdA: Waarom proef met gratis parkeren in Waalwijk verlengen?

WAALWIJK - De uitkomsten zijn voorspelbaar en ook de nieuwe onderzoeksvragen zijn zo in te vullen. Dat meent de PvdA-fractie in Waalwijk, die liever een besluit ziet dan een verlenging van het experiment rond gratis parkeren.

Het experiment heeft niet geleid tot meer en langer parkeren in het Waalwijkse centrum. Het zorgt ook niet voor een hogere omzet in de winkels. Wel ziet men een verschuiving van parkeren aan de Taxandriaweg naar parkeerplaatsen in de binnenstad (Unnaplein, De Els), nu parkeren ook daar het eerste uur gratis is. Ook is er een afname aan fietsparkeren.

Bij de PvdA waren deze uitkomsten verwacht, zeker gerelateerd aan andere parkeeronderzoeken elders in het land. ,,Niettemin is het goed dat ook in Waalwijk dit experiment is gehouden, waarmee is aangetoond dat al dan niet betaald parkeren geen hoofdmotief is om een binnenstad te bezoeken."