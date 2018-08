Recreanten zwemmen niet mee met Maarten van der Weijden: 'We hebben hier zo naartoe geleefd'

Susan Poot was net onderweg naar Friesland toen ze hoorde dat er door een bacterie geen recreanten mee mogen zwemmen met de olympisch kampioen. ,,Het kwam als donderslag bij heldere hemel'', zegt de Oosterhoutse die op drie verschillende plaatsen steeds 2 kilometer mee zou zwemmen.

Poot en haar familie zijn na het horen van het nieuws meteen weer omgedraaid, terug naar Oosterhout. Misschien dat ze morgen nog een dagje gaat kijken. ,,Je baalt zó. Niemand kan er iets aan doen, maar je leeft er wel een half jaar naartoe. Voor Maarten vind ik het ook erg. Die moet het nu alleen doen."

Gewoon zwemmen

Volledig scherm Voor alle meezwemmers was er een speciale pin gemaakt. Het kruisje voor de deelnemers die alle elf steden meedoen. © Maarten van der Weijden ,,Wij gaan gewoon naar Friesland en wij gaan gewoon 5,5 kilometer zwemmen", zegt François Coppens resoluut. Coppens is docent op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. Hij zou samen met veertien derde-klasleerlingen en twee andere docenten meezwemmen met Maarten van der Weijden. En niet zomaar meezwemmen: de school wilde in alle elf Friese steden 500 meter afleggen.



Coppens en zijn collega's zijn nu op zoek naar een zwembad in Friesland waar ze de afstand alsnog kunnen volbrengen. ,,Misschien een meer waar het water wel goed is. Ik probeer bij de organisatie nog een elfstedenkruisje voor onze leerlingen los te peuteren. En anders laat ik er zelf eentje maken. Ze hebben hier zo naartoe geleefd. Ook richting onze sponsors kan ik het niet aflassen.''

Diarree

Ook waterpoloër Hans van Hirtum uit Terheijden en zijn collega's van PRA Health Sciences laten het er niet bij zitten: ,,We hebben besproken dat we toch iets van een prestatie willen afleveren voor onze sponsors. We willen iets doen, maar wat is nog even de vraag. We hebben het er al over gehad om bijvoorbeeld op een andere locatie bij elkaar te komen en te gaan zwemmen."

Ook bij hen is de teleurstelling groot. ,,In het begin waren we allemaal een beetje van slag en hadden vragen: wat is er aan de hand en vanwaar de rigoureuze beslissing?" Toen het was ingedaald: ,,Ik snap het wel, met de E-coli bacterie. Straks springen we met z’n allen het water in en heeft de helft morgen diarree."

Geen gemakkelijke beslissing

Quote Ik denk dat het voor de organisa­tie geen makkelijke beslissing is geweest Hans van Hirtum uit Terheijden Dat Maarten de tocht toch gaat zwemmen: ,,Dat is heel knap, maar goed, dat was het hele evenement ook al natuurlijk. Maar Maarten kan dit natuurlijk voor zichzelf beslissen, dat kan de organisatie moeilijk doen voor alle deelnemers. Ik denk dat het geen makkelijke beslissing is geweest.”



,,Dit is voor iedereen zuur'', zegt ook Dick Kuijsters uit Rijen. ,,Voor Maarten, de organisatie, alle meezwemmers, de vele vrijwilligers. Ik zou in elf steden 2 kilometer meezwemmen. Heb daarvoor al zo'n zeshonderd kilometer getraind en 5.000 euro opgehaald. Dan wil je ook gewoon zwemmen.''

Te laat

Kuijsters blijft dit weekend in Friesland. ,,We zijn er toch al. En je moet ook relatieveren: er zijn ergere dingen in het leven. Het geld komt goed terecht. Stiekem hoop ik dat ik alsnog mag zwemmen. Dan lig ik zo in het water.'' Wel zegt hij: ,,Hadden ze dit niet eerder kunnen weten? Zo'n bacterie zit toch niet spontaan in het water?''

Datzelfde vraagt de Roosendaalse Corien Wisse zich af. ,,Het is te laat. Ze hadden dit twee weken geleden toch al moeten weten?'' Wisse - bij wie zelf ruim een jaar geleden non-Hodgkin is vastgesteld - zou maandag de laatste 2 kilometer in Leeuwarden zwemmen. ,,Toen ik het nieuws hoorde, viel mijn mond open van verbazing. Natuurlijk is niet alles voor niets geweest; het opgehaalde geld komt goed terecht. Maar verder is het een ontzettende domper.''