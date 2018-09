Rookschade door brand in woning Waspik, vermoedelijk droger de oorzaak

Al 2.500 inschrij­vin­gen voor De 80 van de Langstraat

11:21 WAALWIJK - Inmiddels 2500 deelnemers hebben zich ingeschreven voor De 80 van de Langstraat. Voorzitter Niels van der Pluijm is dik tevreden. ,,Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, gaan we een prachtig weekeinde tegemoet, met ideaal loopweer." Van der Pluijm verwacht dan ook veel last minute-lopers.