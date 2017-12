Schapen glijden in ijskoud water; brandweer redt ze uit de sloot

Helemaal voor niets naar Drunen: Lichtjesavond afgelast, maar slecht gecommuniceerd

12:51 DRUNEN - Een kleine honderd mensen kwamen zondagavond voor niets naar de Algemene Begraafplaats Duynhaege in Drunen. Aanleiding was de wereldlichtjesdag die op de begraafplaats zou worden gehouden. In verband met het winterse weer was de Lichtjesavond afgelast.