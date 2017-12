Sfeervolle orgelmuziek en verse oliebollen bij Apart

De levensgrote kerststal zorgde de afgelopen weken al voor een sfeervolle entree van de minibakkerij aan de Benedenkerkstraat in Waspik. Sandig wist een mooie kerstgroep aan te kopen die met verlichting voor een echt decembergevoel zorgde. Op Oudejaarsdag is het volgens traditie druk met mensen die oliebollen en appelbeignets komen kopen. Speciaal voor de gelegenheid liet Sandig een orgel komen en was er gratis koffie met oliebollen. ,,Ik heb geen idee hoeveel ik er vandaag al gebakken heb. Maar we gaan net zo lang door tot iedereen voorzien is. Daarna is het tijd om even te rusten voor we Oudejaarsavond in gaan. Het is altijd een fijn idee om te weten dat veel mensen tijdens deze avond genieten van onze lekkernijen."