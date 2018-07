SGP bezorgd over 'bijzondere besluitvorming' in raad Waalwijk

WAALWIJK - Of 'de tafel' op het Raadhuisplein in Waalwijk nu wordt verwijderd of niet, dáár gaat het de SGP op dit moment niet om. Vooral hoe de beslissing is genomen stuit de fractie tegen de borst.

Het verzoek tot weghalen van de tafel komt van Erik van Ginneken van jongerencentrum De Tavenu. Hij sprak in tijdens de gemeenteraad. De verhoging op het Raadhuisplein zorgt voor problemen bij het organiseren van evenementen. Reden voor LokaalBelang een motie in te dienen om de tafel weg te laten halen. Deze werd afgelopen donderdag breed gesteund in de gemeenteraad.

Dat daarnaar geluisterd wordt, vindt de SGP prima, maar dan wel 'doordacht en zorgvuldig'. ,,Het had aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek, voor het maken van een plan met begin en een eind", schrijft de fractie aan het college.

Plein

Dat was vorige week niet het geval. Er is besloten tot verwijdering van de tafel, zonder bijvoorbeeld al na te denken wat ervoor in de plaats komt. Ook vraagt de SGP af wat het weghalen van de tafel betekent voor het plein. ,,Die tafel staat er niet zonder reden. Er is hier sprake van een wijziging in de goed doordachte structuur van het Raadhuisplein."