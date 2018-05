Sjoerd (31) verzint brand en vraagt hulpverleenster ten huwelijk: 'Ik geloof het nog steeds niet'

Man uit Sprang-Capelle opgepakt voor bedreiging met vuurwapen in Tilburg

21:46 SPRANG-CAPELLE – Een 28-jarige man uit Sprang-Capelle is dinsdagmiddag aangehouden nadat hij eerder op de dag iemand in Tilburg had bedreigd met een vuurwapen. Van de bedreiging is aangifte gedaan bij de politie.