Slecht nieuws voor woningzoekende in Langstraat: hogere prijzen en minder aanbod

De Langstraat volgt de landelijke trend. Volgens de NVM is er ook in deze regio sprake van een vicieuze cirkel van daling woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. De makelaarsvereniging luidt de noodklok: ze vreest dat de woningmarkt weer volledig op slot raakt. Niet alleen worden er te weinig huizen gebouwd, ook blijven woningbezitters die willen verhuizen, zitten waar ze zitten. Er is voor hen geen goed alternatief.

Cijfers

De gevolgen zijn goed zichtbaar in de recente NVM-cijfers. Naast de flinke prijsstijging blijken ook minder huizen te zijn verkocht. In de regio Waalwijk-Drunen waren er in het derde kwartaal 346 transacties. Een jaar geleden stond de teller op 373: een afname van 7,2 procent. De woningen zijn wel sneller van de hand gegaan. Ze stonden gemiddeld 48 dagen te koop. Een heel verschil met vorig jaar. In 2017 was de gemiddelde verkooptijd in dezelfde periode 91 dagen.