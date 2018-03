Snackbareigenaar is niet onder de indruk van overvaller en jaagt hem weg

Grond verzakt in Waalwijkse Grotestraat door kapotte rioolput

7 maart WAALWIJK - Het is even oppassen in de bocht Mr. van Coothstraat/ Grotestraat in Waalwijk. Onder het wegdek, tegenover slagerij Van Roessel, is een rioolput gescheurd waardoor de grond nu langzaam aan het verzakken is.