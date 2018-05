Spannend: de examens zijn begonnen

Niet alleen wordt er aandacht besteed aan de vakken, ook algemene zaken over de examens worden besproken. ,,Voor onze leerlingen is het allemaal nieuw. We bespreken daarom het hele jaar door wat er allemaal op je afkomt bij de examens. Ook over wat je moet doen in bepaalde situaties, als je in paniek raakt bijvoorbeeld.'' Volgens Van de Stolpe is de meest gestelde vraag of de eigen vakdocenten aanwezig zijn bij het examen. ,,Dat proberen we wel zoveel mogelijk zo in te roosteren. We merken dat leerlingen het op prijs stellen om een bekend gezicht te zien."