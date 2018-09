Sport- en Cultuurplein Waalwijk: 'We willen graag laten zien dat badminton meer is dan een campingsport'

OOSTEIND/WAALWIJK - Vorig jaar werd het afgelast, maar woensdag kon het Raadhuisplein in Waalwijk wel omgetoverd worden in een Sport- en Cultuurplein. Deze editie besteedde niet alleen aandacht aan jeugd, maar ook aan ouderen en mensen met een beperking.

Het Sport- en Cultuurplein biedt sportverenigingen en cultuurorganisaties de ruimte om hun activiteiten te promoten en daar informatie over te geven aan geïnteresseerden. ,,Het is voor het eerst dat we dit onder de vier pijlers van GO doen", vertelt buursportcoach van het Beweegburo Femke van der Velden. ,,Zij richten zich op de gehele gemeenschap, daarom doen wij dat ook. Ouderen kunnen vandaag schaken en bridgen, mensen met een beperking kunnen rolstoelbasketballen en dansen. Naast sportverenigingen en cultuurorganisaties zijn ook dienstverlenende partijen als de GGD uitgenodigd. Zo hebben we alle vier de pijlers te pakken."

Campingsport

Bij de stand van badmintonclub F.S.T. Waalwijk vliegen de shuttles in het rond. Kinderen spelen partijtjes tegen elkaar, terwijl voorzitter Anton van Himbergen uitleg geeft over het spel en de vereniging. ,,We zijn hier om te laten zien dat badminton meer is dan een 'campingsport'. Het wordt naar ons idee ondergewaardeerd, we willen meer aandacht voor deze sport. Het is fijn dat dat kan tijdens het Sport- en Cultuurplein, je ziet wel dat het ondanks het natte weer aardig druk is."

Tegenover de badmintonclub vertegenwoordigt het Kunstencentrum Waalwijk zich. Een hoop verkleedkleren sieren de stand. ,,Kinderen kunnen zich hier verkleden", legt cultuurcoach Susanne Vreeburg uit. ,,Daarna maken ze foto's van elkaar. Hiernaast kunnen ze als band muziek maken. Bij het Kunstencentrum bieden we dit ook aan, dus willen we dat hier graag promoten."

Rolstoel

Even verderop ontdekt Guusje de Brouwer (11 jaar) hoe moeilijk rolstoelbasketbal is. ,,Soms als je aan de wielen trekt, schiet je naar achter. Dat is eng, maar ik denk dat het een stuk makkelijker gaat als je weet hoe je het snelst en best in de rolstoel kunt rijden. Dan kun je je tenminste ook op de bal concentreren."

Aandacht voor de bijzondere doelgroep was er in de vorm van dans. Jerry Penso gaf een workshop met zijn dansgroep Sportief Bewegen. ,,Alle leden hebben een verstandelijke beperking. Ik vind het belangrijk dat ook zij genoeg bewegen, het is fijn dat wij vandaag letterlijk een podium krijgen om op te treden. Hopelijk raken mensen hierdoor enthousiast en melden ze zich aan voor de groep."