Steeds meer publieke belangstelling voor Borkpop Waalwijk

Het initiatief is destijds door de voetbalclub genomen, zegt Maas. "Rond twee uur waren de oranjespelen op het hoofdveld afgelopen, dan liep het leeg. Een gemiste kans, dat hebben we dus opgevuld met een popfestival." De club is er goed mee: er worden extra inkomsten gegenereerd. "En de bands ook. Elk jaar geven we een lokaal bandje de kans zich te presenteren. Deze keer is dat Tomahawk." En ook: "Elk jaar groeit de belangstelling, ook doordat we altijd een band uitnodigen die zijn sporen al heeft verdiend." Heavy Hoempa's uit Uden was de trekpleister.