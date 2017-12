Strafeis in hoger beroep: tien jaar cel voor schieten op woning in Waspik

Zowel het OM als de verdachte waren in hoger beroep gegaan tegen het eerdere vonnis van zes jaar cel. Het OM omdat die straf in geen verhouding stond tot de eerdere eis van 12 jaar. De verdachte "omdat ik het niet gedaan heb".

In maart 2016 vloog op een zondagavond een kogel door het rolluik van de woning van de ex van de verdachte. Rond het tijdstip van de beschieting is in de buurt een witte bestelbus gefilmd die leek op de werkbus van de man. En op zijn logeeradres in Meeuwen trof de politie in diens slaapkamer een koffer aan met daarin een Skorpion-machinepistool. Een kogel en een huls die bij de woning zijn gevonden komen uit het wapen.