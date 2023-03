Teresiaschool Waalwijk rent 6562 euro bij elkaar voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

We hebben best veel kinderen uit Syrië en Turkije op school en wilden in actie komen.

Vorig jaar renden de kinderen al voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Na de aardbevingen in Turkije en Syrië werd dat draaiboek snel weer uit de kast gehaald. Juf Fokaline van Laar: ,,We hebben best veel kinderen uit Syrië en Turkije op school en wilden in actie komen. We kunnen er niet heen om te helpen, maar we kunnen wel iets doen, hebben we de leerlingen verteld. Iedere cent die we ophalen telt.”