Tiental RKC doet uitstekende zaken met zege op slap FC Emmen

Mooie of lelijke torens? ‘Onzinnige discussie, het moet geen spektakel zijn’, vindt Tilburgse stedenbouw­kun­di­ge

TILBURG - De hele discussie of een nieuwe woontoren mooi of lelijk is, werkt stedenbouwkundige Ludo Hermans - betrokken bij de opbloei van de Piushaven - danig op de zenuwen. Dat is veel te kortzichtig, vertelt hij. ,,Daar koop je niks voor.”

10:30