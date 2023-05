Tilburger (44) rijdt in gestolen auto en wordt aangehouden in Waalwijk

Een zool uit een wafelijzer of een hak uit een 3D-prin­ter: ontwerpers doen wonderlij­ke vondsten in Maaklab Schoenen­kwar­tier

WAALWIJK - Stel, je ontwerpt een schoen. Niet voor aan een voet, maar voor in een computergame. Sinds ze digitaal gingen in het Maaklab van het Schoenenkwartier in Waalwijk zien Naomi Hille en Anousjka Röben het zichzelf tot hun eigen verrassing zomaar doen.