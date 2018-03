Tilburger betrapt op diefstal bij milieustraat in Waalwijk

VIDEO Grotduiken, nachtduiken en wrakduiken in één pakket in Waalwijk

4 maart WAALWIJK - Na acht jaar konden vijf leden van Diving Centre De Langstraat weer eens een ijsduik maken, in de surfvijver bij het voormalige Lido in Waalwijk. ,,Het is één groot avontuur in een gesloten ruimte."