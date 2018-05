Tilburger gepakt met bolletjes heroïne en cocaïne in Waalwijk

Meevaller van 1,5 miljoen euro door minder uitkerin­gen

7:01 WAALWIJK - Een meevaller voor gemeenten in De Langstraat. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering daalt harder dan gedacht. Baanbrekers, de sociale dienst en werkvoorziening in de regio, heeft 1,5 miljoen euro over en betaalt dit de gemeenten terug.