Tilburgse drugsdealer aangehouden met messen en cocaïne op zak

Bewapende Pool (19) met lading harddrugs opgepakt in Waalwijk

16 augustus WAALWIJK - 85 pillen, een zak henneptoppen, amfetamine en een boksbeugel: een 19-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats had het woensdagnacht allemaal op zak. Totdat surveillerende politieagenten hem rond 02.20 uur aan de Energieweg in Waalwijk tegen het lijf liepen.