Groen ‘parkje’ in strijd tegen Waalwijkse afvaldum­pers

19 oktober WAALWIJK - Waalwijk kiest voor een nieuw 'wapen’ in de strijd tegen afvaldumpers. Afvalcontainers in de Noordstraat zijn opgefleurd met kunstgras en plastic bloemen. De hoop is dat mensen minder snel hun rommel achterlaten in zo'n groen 'parkje’ naast de container.